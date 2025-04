All’Asst un robot per migliorare le operazioni

L’Asst di Lodi è tra le destinatarie di uno degli undici sistemi robotici chirurgici che saranno implementati, in questo mese, in alcune Asst della Lombardia. Ciò nell’ambito delle attività di innovazione e adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie regionali. Il sistema di chirurgia robotica, che rappresenta una delle innovazioni più avanzate in campo medico, favorisce il lavoro del chirurgo, permettendogli di operare a distanza, mediante una consolle comandi e bracci robotici. Si tratta di una tecnica che consente procedure mininvasive, interventi più precisi e tempi rapidi di recupero del paziente.

"È un progetto che ci rende molto orgogliosi – sottolinea il direttore generale dell’Asst di Lodi Guido Grignaffini (nella foto) -. L’introduzione della nuova tecnologia intende potenziare la qualità delle prestazioni chirurgiche e aumentare l’appeal del nostro ospedale per nuovi professionisti, contribuendo a rafforzare la nostra offerta sanitaria per tutto il Lodigiano".

L’Asst di Lodi, come le altre aziende sociosanitarie coinvolte nel progetto, dovrà predisporre un percorso formativo interno, coordinato coi due hub regionali, il Niguarda di Milano e gli Spedali Civili di Brescia. Il programma, a regime, dovrà prevedere circa 250 procedure chirurgiche all’anno. Un sistema robotico chirurgico è dotato di strumenti tecnologici avanzati progettati per assistere i chirurghi negli interventi. Questi sistemi combinano robotica, informatica e ingegneria per migliorare la precisione, la sicurezza e l’efficienza delle operazioni. Oggi sono già applicate in molte specializzazioni chirurgiche, tra cui Chirurgia Urologica (per interventi a prostata, rene e vescica), Ginecologica (ad esempio, miomectomie, isterectomie e altre procedure), Chirurgia Generale (interventi a stomaco e intestino).