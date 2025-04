Ascolto e aiuti ai più fragili. Inquilini delle case Aler: arrivano i manager sociali

Arrivano gli Aler’s Angel tra i residenti delle case popolari: il progetto dell’Agenzia lombarda di edilizia residenziale è stato presentato ieri e sarà calato sulle realtà di Codogno, Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano (circa 1800 abitazioni totali). "Figure professionali innovative in grado di garantire un punto di ascolto per gli inquilini e un aiuto per risolvere problemi sociali, amministrativi o tecnici – hanno ribadito i promotori con in prima linea l’assessore regionale Paolo Franco e la presidente di Aler Pavia-Lodi Monica Guarischi –. A questo si aggiungono i fondi per sostenere i cittadini in condizioni di difficoltà che non riescono a pagare canoni e utenze. Saranno dunque assunti due community manager o appunto Aler’s Angel a supporto degli inquilini Sap (servizi abitativi pubblici) di Sant’Angelo, Codogno e Casalpusterlengo, che saranno costantemente sul territorio. I nuovi assunti dovranno verificare l’eventuale necessità di azioni di sostegno agli inquilini a rischio di povertà e di esclusione sociale e promuovere le azioni di welfare integrato". Durante la riunione della Giunta a Codogno, lunedì sera, l’esecutivo ha preso atto del progetto e della collaborazione che si instaurerà con i servizi sociali e l’ufficio Sap. Per Codogno, l’azione sarà diversificata anche su altri target: dopo la presentazione dell’iniziativa agli inquilini prevista a maggio, verranno per esempio effettuati incontri per la gestione corretta dei rifiuti (criticità evidenziata soprattutto nelle case di viale Cairo), per la facilitazione digitale, gestione delle morosità incolpevoli in modo da poter risolvere il nodo delle insolvenze, creazione di laboratori ludico-didattici (da luglio) ma anche supporto ai nuclei con fragilità sociali, promozione di nuove forme per la mediazione dei conflitti ed iniziative per sensibilizzare gli inquilini su sicurezza e della tutela della salute. Mario Borra