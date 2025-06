Ruspe in azione all’ex Majorca. Atto finale per lo storico dancing

Per l’ex dancing Majorca è arrivata l’ora x: l’abbattimento della vecchia discoteca per trasformarla in un nuovo polo commerciale con negozi è solo una questione di giorni se non di ore. La richiesta di demolizione del fabbricato è giunta allo sportello unico del Comune e dunque il conto alla rovescia è iniziato. La fine, anche fisica, dello storico “ballabile“ è dunque vicina. In maniera fredda, ora si chiama ambito di trasformaazione Ari06 e non ha del sapore romantico degli inizi anni Settanta quando l’epopea del Majorca nacque e portò tra le piste da ballo i big della canzone di allora dai Pooh, a Patty Pravo, dai Ricchi e Poveri a Lucio Dalla. Da alcuni giorni gli operai della ditta incaricata stanno effettuando operazioni di pulizia negli spazi esterni, propedeutici all’abbattimento vero e proprio.

Occorrerà anche rimuovere e bonficare tutta la copertura dell’ex dancing in amianto e le operazioni saranno sicuramente non brevi e delicate.

Secondo quanto stabilito dalla convenzione, sarà salvaguardata la storica insegna che verrà poi posizionata nel parcheggio.

Poi sull’area da 11 mila metri quadrati sorgerà un complesso commerciale formato da un punto vendita a marca In’s Mercato e altri spazi e negozi tra cui spicca il fast food Burger King. Prenderà corpo anche un parcheggio alberato da 265 posti e un collegamento ciclopedonale col quartiere San Giorgio mentre verrà riqualificata la ciclabile di viale Marconi. M.B.