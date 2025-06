Latitante rintracciato in un casolare isolato

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lodi hanno eseguito ieri un mandato d’arresto europeo, emesso dalle autorità della Romania il 21 maggio, a carico di un 43enne residente nel Lodigiano, ritenuto responsabile di estorsione e lesioni personali aggravate commessi in danno ad un connazionale. L’uomo, a conoscenza del provvedimento emesso a suo carico, s’era allontanato dalla residenza, ma è stato comunque rintracciato, al termine di una complessa attività investigativa, in un cascina isolata, alla frazione Soltarico di Cavenago d’Adda. È stato poi portato in carcere a Lodi.