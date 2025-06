Raid al liceo, via i computer. Fine anno amaro al Novello. Furto in casa a San Fiorano

Brutta sorpresa ieri mattina al liceo Novello di viale Papa Giovanni XXIII al quartiere Villaggio San Biagio quando, prima delle 8, il personale ha aperto la scuola per il penultimo giorno di lezioni: i ladri infatti avevano fatto “visita“ al plesso effettuando una scorribanda completamente indisturbati. Ignoti, dopo essere riusciti a forzare uno degli ingressi, hanno avuto vita facile nell’introdursi tra gli spazi e mettendo a segno la razzia. Alla fine, nel bottino dei ladri, sono finiti i soldi dei distributori di macchinette posizionati nel seminterrato della scuola e quattro computer trovati in qualche spazio didattico che i malviventi hanno visto bene di controllare alla caccia spasmodica di materiale da portar via. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando compagnia di Codogno i quali hanno effettuato il sopralluogo cercando di capire se, al loro passaggio, la banda avesse in qualche modo lasciato qualche traccia utile alle indagini.

Ieri mattina, invece, verso le 11, attimo concitati a San Fiorano dopo che un gang di “topi d’appartamento“ ha portato a termine una razzia in un’abitazione in via Bernardin Gantin. I ladri, dopo aver forzato un’apertura, hanno trovato oggetti in oro finiti tra il bottino e sono quindi fuggiti a tutta velocità a bordo di una Kia scura imboccando viale Italia. A questo punto, però la vettura è stata intercettata da una pattuglia dei carabinieri in fondo a viale Italia nei pressi di via Piave.

I malviventi, probabilmente in tre, sono scappati in direzione della via Emilia imboccando la provinciale 244 anche se, prima di allontanarsi, uno di loro ha lanciato fuori dall’abitacolo qualche oggetto, sostanzialmente bigiotteria, che, in un secondo momento, alcuni passanti hanno raccolto e consegnato ai carabinieri. I militari dell’Arma con due pattuglie hanno quindi inseguito l’auto in fuga ed hanno cercato di intercettarla ma purtroppo inutilmente: i malviventi hanno fatto perdere le proprie tracce nella zona di Piacenza ovest, probabilmente al casello dell’autostrada. Le forze dell’ordine, successivamente, hanno eseguito il sopralluogo per capire le modalità del colpo e l’entità del bottino racimolato.