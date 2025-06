Movida, più controlli: Polizia Locale in servizio fino a mezzanotte

Codogno (Lodi) – Controlli serali al via nel periodo estivo con la Polizia Locale di Codogno che verrà, con diverse modalità di azione, “affiancata“ dal personale volontario della sezione codognese dell’Associazione nazionale carabinieri (nella foto) e dagli uomini della Guardia Ecologica Comunale (Gev). Il servizio straordinario decollerà dal week end del 13 giugno prossimo e proseguirà, con un calendario già fissato e concentrato nei fine settimana, fino al termine dell’estate.

L’operazione “movida sicura“ dunque prende corpo nella speranza che le notti codognesi possano essere meno tumultuose di quelle che invece hanno caratterizzato altre realtà del Lodigiano, soprattutto negli ultimi mesi. Nessun presidio permanente in zone specifiche della città, ma pattugliamenti mirati. L’orario di servizio è già stato individuato e gli agenti cominceranno a perlustrare il territorio dalle 18.10 fino a mezzanotte. In altre zone della città, ci saranno, appunto, le Gev, che focalizzeranno la loro attenzione soprattutto sui parchi e le zone verdi e i carabinieri in congedo che estenderanno la loro azione pure in alcune zone periferiche della città.