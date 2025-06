Sviluppo territoriale, firmata l’intesa. Pioggia di investimenti sul Lodigiano

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi sono stati ospiti ieri nel Lodigiano per la settima tappa del tour istituzionale “Lombardia Protagonista, Qui Puoi”. La loro presenza ha portato alla firma dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale tra l’ente regionale, la Provincia di Lodi e la Camera di Commercio Milano-Lodi-Monza Brianza, strumento di programmazione negoziata dal valore di 10 milioni di euro d’investimento per la creazione di un ecosistema nel territorio lodigiano, che sappia resistere ai principali cambiamenti nazionali ed internazionali. "Regione Lombardia è al servizio del territorio – ha evidenziato Fontana – per favorirne lo sviluppo supportando il sistema territoriale nel suo complesso attraverso l’ascolto delle necessità, lo stanziamento delle risorse e il sostegno nella definizione e nell’attuazione di progettualità che devono sempre nascere dal basso". Risorse, progettualità, strategie, questi gli elementi essenziali dell’Accordo a sostegno del sistema economico-produttivo del Lodigiano sottoscritto nella mattinata di ieri nella Sala dei Comuni della Provincia dai tre enti al termine del tavolo di confronto cui erano presenti anche la consigliera regionale Roberta Valacchi, il sindaco di Lodi Andrea Furegato, il presidente della Provincia Fabrizio Santantonio, il prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata e tanti altre autorità locali, accompagnate da alcuni rappresentanti di categoria di artigiani, commercianti ed imprenditori. "Tutti i protagonisti del territorio con cui vogliamo lavorare affinché il Lodigiano possa diventare sempre più competitivo e attrattivo – ha sottolineato ancora il Governatore lombardo -, creando le condizioni affinché le aziende possano operare nel modo migliore".

L’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale permetterà infatti l’attivazione di numerosi strumenti "a supporto delle imprese – ha spiegato l’assessore Guidesi – per fornire una nuova strategia che punta su una maggiore connessione tra le eccellenze del territorio e i diversi attori del sistema economico-produttivo". La giornata di lavoro nel Lodigiano ha incluso una serie di visite istituzionali nelle aziende finalizzate a intensificare il dialogo col mondo produttivo. In mattinata Fontana e Guidesi hanno visitato la IBSA di Lodi, mentre nel pomeriggio è stata la volta del Caseificio Croce di Casalpusterlengo e della Cascina La Cigolina a Castelnuovo Bocca d’Adda.