Metropolitana, le stazioni di Lanza e Moscova chiudono dal 19 luglio al 7 settembre: interrotta la circolazione dei treni

Milano – Nuova tappa, dopo i lavori e la chiusura della fermata di Cimiano, dell'imponente e articolato programma di Atm per la riqualificazione e il rinnovo della linea metropolitana M2, una delle infrastrutture più datate ed estese di Milano che necessita di indispensabili interventi per migliorare l'efficienza, le frequenze e l'accessibilità dell'intera linea metropolitana.

Il cronoprogramma

La società di proprietà del Comune di Milano, che gestisce il trasporto pubblico, spiega che nelle prossime settimane il cronoprogramma dei lavori entrerà nella fase cruciale: dopo anni in cui le attività di manutenzione hanno riguardato la tratta più esterna della linea, ora i lavori si focalizzano nel tessuto urbano della città. Da sabato 19 luglio a domenica 7 settembre gli interventi si svolgono tra le stazioni Cadorna e Garibaldi e comportano necessariamente l'interruzione della circolazione dei treni nella tratta e la chiusura delle stazioni Lanza e Moscova.

Per raggiungere queste due stazioni è possibile utilizzare la rete tram, in particolare le linee 2 e 4.

L’opera

Queste attività straordinarie consistono nella sostituzione dei binari e nel rinnovo integrale di tutta la sede ferroviaria. La scelta di concentrare il cantiere durante il periodo estivo, dopo la chiusura delle scuole, rientra in un'attenta pianificazione dei lavori con l'obiettivo di limitare l'impatto sulla mobilità cittadina. Questo cantiere si inserisce nel piano generale straordinario di rinnovo della M2 che in questi anni è stato realizzato in più fasi per garantire la continuità del servizio, evitando la chiusura totale dell'intera linea metropolitana.

Le attività di manutenzione della linea M2 prevedono la sostituzione dei binari tra Lanza e Moscova

Le alternative

Per raggiungere Lanza e piazza Lega Lombarda, limitrofa a Moscova, è possibile muoversi con la rete tram: da Cadorna-Cairoli con le linee 2, 4, 14 o 16; da Garibaldi con la M5 fino a Monumentale e poi con i tram 2 o 4. Queste soluzioni si integrano anche con le modifiche di percorso dovute ai lavori di sostituzione dei binari in Cordusio, dove è in corso il cantiere di riqualificazione urbana della piazza. Atm consiglia inoltre di utilizzare la rete metropolitana a seconda della propria destinazione, considerando che le stazioni di Cadorna e Garibaldi sono due importanti nodi di interscambio con le altre linee metro. Si ricorda infine che è possibile raggiungere Lanza e Moscova anche con il bike sharing di BikeMi, le cui postazioni sono presenti nelle diverse stazioni.

Info utili

Su sito e App Atm sono disponibili tutte le alternative di viaggio. Atm ha programmato per i clienti un piano d'informazione, che prevede la distribuzione di leaflet ai passeggeri e ai residenti, annunci in metropolitana, messaggi sui monitor presenti in banchina, sulle paline e pensiline alle fermate di bus e tram. Presenti, inoltre, gli assistenti alla clientela nelle stazioni interessate. Tutti i dettagli sono presenti anche sul sito web e sull'App Atm Milano, oltre al canale X atm_informa.