Lodi, prende fuoco il rimorchio di un tir: chiusa una corsia dell’A1, code in direzione Bologna

Pieve Fissiraga (Lodi), 30 maggio 2025 – Si incendia un mezzo pesante, chiusa una corsia dell'autostrada. Paura, nella prima mattinata di oggi venerdì30 maggio, lungo il tratto lodigiano dell'A1-RimorchiAutostrada del Sole.

Per cause ancora da accertare, ha improvvisamente preso fuoco, durante la marcia, il rimorchio di un tir. Il fatto è avvenuto all'altezza del Comune di Pieve Fissiraga, in direzione Bologna e proprio durante l'ora di punta, quando il traffico risulta particolarmente intenso. Il veicolo è stato prontamente fermato nella corsia d’emergenza e, grazie alla prontezza del conducente, la motrice è stata salvata. Il rimorchio, che trasportava fusti di olio, è invece andato completamente distrutto dalle fiamme, che si sono propagate rapidamente.

A domare il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, accorsi con una autopompa e due autobotti. I pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e raffreddare la struttura del mezzo. Fortunatamente non si sono registrati feriti, né coinvolgimenti di altri veicoli. Il conducente è rimasto illeso.

Per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area, è stata temporaneamente chiusa la prima corsia di marcia. Alle 7.10 Autostrade per l’Italia segnalava 8 chilometri di coda tra il bivio A1/A58 e Casalpusterlengo. L’entrata consigliata verso Bologna era Casalpusterlengo, mentre per chi proveniva da Milano l’uscita alternativa era Vizzolo Predabissi su Agrate-Melegnano.