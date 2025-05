Lodi, camion si ribalta sull’Autosole e perde il carico: traffico in tilt in direzione di Milano

Senna Lodigiana (Lodi), 8 maggio 2025 – Camion carico di materiale ferroso si ribalta in autostrada, un ferito e traffico in tilt per la chiusura di due corsie. È successo nel pomeriggio di oggi, all’altezza del chilometro 41 dell’Autostrada del Sole, che corrisponde al Comune di Senna Lodigiana, in direzione di Milano. Il conducente, per l’impatto e il ribaltamento, è rimasto ferito ma, per fortuna, non in modo grave. È stato soccorso dai sanitari dell’automedica e di un’ambulanza della Croce Rossa di Codogno e visitato.

L’intervento dei pompieri

Intanto i vigili del fuoco sono arrivati dal comando provinciale di Lodi, con una autopompa e una autogrù e la polizia stradale ha chiuso due corsie. Misura necessaria per consentire i soccorsi ed eseguire i rilievi di rito. Nel ribaltarsi su un fianco, quello del lato passeggero, l’autoarticolato ha abbattuto il guardrail alla sua destra e perso una buona parte del carico. Il materiale è finito sulla banchina laterale alla tratta, verso la campagna.

Conseguenze sul traffico

Tutto, per fortuna, senza coinvolgere gli altri veicoli di passaggio. La stradale ha quindi deviato il traffico sulla terza corsia, l’unica lasciata aperta durante i soccorsi e questo ha provocato rallentamenti. I pompieri hanno quindi messo in sicurezza il veicolo, che ha subito danni importanti e sistemato l’area, da ripulire dai detriti per evitare incidenti ulteriori. Sul posto è arrivato anche personale della società Autostrade per L’Italia. L’origine dello schianto, al momento, è sconosciuta.