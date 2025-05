Grave incidente sull’autostrada A4, coinvolte 9 persone: code di oltre 7 chilometri

Brescia – Il pomeriggio del 25 maggio si è trasformato in un incubo per migliaia di automobilisti lungo l’autostrada A4, dopo che un violento impatto tra un Suv e uno scooter ha mandato in tilt la circolazione per ore. L’incidente è avvenuto poco dopo le cinque di pomeriggio, nel tratto in direzione Milano all’altezza di Peschiera del Garda, creando una catena di conseguenze che ha paralizzato l’autostrada.

Secondo quando riportato dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, nove persone sono rimaste coinvolte nello scontro. Due di loro hanno riportato ferite di media gravità. Uno è stato caricato sull’elicottero del 118 e portato d’urgenza al Borgo Trento di Verona. L’altro ferito è finito invece all’ospedale Pederzoli di Peschiera, trasportato via terra dall’ambulanza. Entrambi sono stati classificati con codice giallo, segno che le loro condizioni, pur serie, non destano preoccupazioni per la vita.

Ma è stato il caos del traffico la conseguenza più visibile dell’incidente. In poco tempo si sono formate lunghe code che hanno raggiunto i sette chilometri di lunghezza, partendo già da Castelnuovo del Garda. Gli automobilisti si sono ritrovati intrappolati in una colonna ferma che si estendeva ben oltre il casello di Peschiera, con tempi di percorrenza che si sono dilatati a dismisura.

La polizia stradale di Verona ha dovuto gestire una situazione complessa: da una parte le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro, dall’altra la necessità di far defluire il traffico accumulato. L’episodio ha riacceso i riflettori su questo tratto autostradale, particolarmente trafficato soprattutto nei weekend primaverili quando aumentano gli spostamenti verso le località turistiche del lago di Garda.