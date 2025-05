Tragedia davanti agli alunni sulla Pedemontana: si schianta il pullman della gita, muore la maestra Domenica Russo

Lomazzo (Como) – Nella foto dei vigili del fuoco, i trenta bambini usciti miracolosamente illesi dal pullman, sono seduti a terra, uno accanto all’altro. I piccoli volti pixellati per non renderli riconoscibili, ma anche per mascherare la paura vissuta poco prima, durante quei pochi attimi di un incidente tragico, in cui la loro maestra, Domenica Russo, 43 anni di Sesto Calende, nel Varesotto, è stata estratta dalle lamiere ormai senza vita.

Morta sul colpo nel tamponamento che il pullman su cui viaggiavano diretti verso casa, ha avuto con un tir che li precedeva. Un vigile del fuoco cerca di tranquillizzarli, come hanno fatto tutti i soccorritori, ma nel frattempo le squadre arrivate da Como, Lomazzo, Busto Arsizio e Monza Brianza, lavoravano per liberare dal groviglio di lamiere il corpo della donna. Gravissime anche le condizioni dell’autista, trasportato all’ospedale di Circolo di Varese.

La parte anteriore del pullman distrutta

L’urto è avvenuto ieri verso le 16.30, poco prima della galleria di Lomazzo, un tratto di un centinaio di metri sulla A36 Pedemontana Lombarda, dove il pullman con a bordo la scolaresca del plesso di Cazzago Brabbia dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Azzate, in provincia di Varese, tornava verso casa dopo una gita scolastica. Assieme alla maestra e due accompagnatrici, c’erano una trentina di bambini di età tra i 7 e i 9 anni, tutti usciti illesi o quasi da quell’urto improvviso, che ha completamente distrutto la parte anteriore del pullman.

Qualcuno di loro è rimasto contuso: dopo i primi accertamenti dei soccorritori del 118, arrivati in massa con mezzi da ogni distaccamento dei dintorni, tutti quelli che non avevano bisogno di ulteriori cure mediche sono stati portati al vicino campo sportivo di Lomazzo, dove c’erano i genitori ad aspettarli, avvisati e subito precipitati. Ad attenderli c’era un campo base allestito velocemente dai soccorritori: successivamente, anche per i bimbi affidati ai genitori, è stato deciso di fare un ulteriore controllo medico.

La polizia stradale di Busto Arsizio è ora al lavoro per comprendere le cause dell’incidente, che possono essere riconducibili a qualunque ipotesi: dal malore al guasto meccanico, fino alla distrazione. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Como, che ora valuterà come procedere. “La tragedia avvenuta sull’Autostrada Pedemontana provoca sgomento in tutti noi – ha detto in serata il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara –. Esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia della docente morta nell’incidente, e seguo con apprensione la situazione dei feriti e dei bambini coinvolti”. Cordoglio anche dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: Alla famiglia dell’insegnante, all’intera comunità scolastica e alle famiglie dei bambini, va il mio pensiero e la mia più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore”.