Vandalizza la statua della Madonna: giovane denunciato a Lodi

Lodi, 3 settembre 2025 – Si è accanito contro un’edicola votiva ed una statua della Madonna a Lodi. Per questo un 21enne di nazionalità gambiana, con precedenti per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato denunciato con l'accusa di danneggiamento.

Il giovane è stato fermato martedì 2 settembre dagli agenti della Questura di Lodi dopo essersi accanito, secondo gli elementi raccolti dagli inquirenti, dapprima contro un simulacro ubicato all'incrocio tra via Battisti e via Milite Ignoto e poi contro una statua raffigurante la Beata Vergine Maria.

Il denunciato avrebbe buttato a terra dei vasi e pronunciando parole offensive davanti alla Casa Madre e generalizia delle Figlie dell'Oratorio di via Gorini.

L’allarme

La segnalazione, riguardante il primo episodio, riferiva di un un individuo dalla carnagione scura, con un paio di anfibi beige, un giubbino nero e un berretto da baseball verde e quando i poliziotti sono andati in via Gorini si sono trovati di fronte ad un uomo dalle fattezze e dall’abbigliamento del tutto compatibile a quello dell’autore del primo danneggiamento.

L’uomo dava subito in escandescenza, proferendo frasi confuse. Il 21enne, secondo testimoni, era poco prima entrato nel cortile della struttura religiosa e, senza alcun motivo, aveva rovesciato a terra la statua.