Lodi, incidente tra motorino e bicicletta: due ragazzini e una 19enne in ospedale

Lodi, 25 agosto 2025 – Incidente stradale ieri sera, domenica 24 agosto, a Lodi, in via Raffaello Sanzio. Attorno alle 21.55 si è verificato un investimento che ha coinvolto tre giovani a bordo di mezzi a due ruote.

Secondo le prime informazioni, le persone ferite sarebbero due ragazzi di 13 anni e una ragazza di 19 anni. I giovani si sarebbero scontrati mentre si trovavano in sella a una bicicletta e a un motorino, per poi cadere per terra e accusare traumi diffusi. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori con diversi mezzi di emergenza: un’automedica e due ambulanze della Croce Rossa di Lodi e della Croce Verde di Crema.

Le condizioni dei tre giovani sono apparse serie ma non critiche, tanto che tutti sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo. Due di loro sono stati portati al Policlinico San Matteo di Pavia, mentre un terzo è stato trasportato all’ospedale di Rozzano. La dinamica dell’investimento è ora al vaglio della Polstrada di Lodi, intervenuta per i rilievi. La strada è rimasta temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.

Ora le forze dell'ordine, che hanno gestito la viabilità ed eseguito i rilievi di rito, ricostruiranno dinamica e responsabilità dell'accaduto. Fortunatamente, comunque, nonostante i traumi da caduta riportati, nessuno dei tre coinvolti corre pericolo di vita.