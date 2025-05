Senna Lodigiana: non si trovano sostituti per il medico deceduto, scoperte centinaia di pazienti

Senna Lodigiana, 27 maggio 2025 – I medici di medicina generale del territorio hanno rifiutato l’incarico di sostituzione di Giovanni Marchionni, medico di medicina generale operante nei Comuni di Senna Lodigiana, Somaglia e Casalpusterlengo, deceduto qualche giorno fa. Di conseguenza sarà impossibile sostituire il dottore nell’immediato.

“Si rivolge, inoltre, un sentito ringraziamento ai tre medici di medicina generale Carlo Pezzi, Giovanna Zinzalini e Chiara Guerrini che, da subito, hanno dato la loro disponibilità a prendere in carico gli assistiti del dottor Marchionni, fino al 31 maggio” si legge in una nota di Asst.

La scomparsa

Il professionista è stato trovato in gravi condizioni, per un malore, nel suo ambulatorio, all’inizio di maggio 2025 e purtroppo ha perso la vita, dopo il ricovero in ospedale.

Le indicazioni ai pazienti rimasti scoperti

L’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi comunica: “L’incarico di sostituzione proposto non è stato accettato da nessuno dei medici contattati dalla Asst e iscritti alla graduatoria regionale e locale. Pertanto si invitano gli assistiti, a cui verrà a breve inviata anche una comunicazione da Asst, a effettuare la scelta di un nuovo medico tra quelli disponibili sul territorio dell’ambito di Casalpusterlengo”.

Le modalità

Per scegliere un nuovo medico si devono seguire modalità specifiche: accesso agli sportelli territoriali di scelta e revoca della Asst Lodi; scelta nelle farmacie territoriali; collegamento al Fascicolo Sanitario Elettronico al seguente indirizzo: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/cambio-medico; utilizzo del portale di Asst Sioc https://hplo.asst-lodi.it/SIOC/.

Dopo essersi registrati, accedere alla sezione “Cambio Medico/Pediatra”. La richiesta sarà processata nei successivi giorni lavorativi.