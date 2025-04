Il medico di base Chiarenza va in pensione. Sostituto provvisorio la dottoressa Lucia Spina

Dal 1 maggio il dottor Maurizio Chiarenza, medico di base operante nel Comune di Lodi, cesserà l’attività convenzionale. A comunicarlo è stata ieri l’Asst di Lodi. I suoi pazienti, dal 2 maggio, potranno rivolgersi alla dottoressa Lucia Spina, medico di medicina generale incaricato in modalità provvisoria e che riceverà le persone nello stesso comune ed ambulatorio del dottor Chiarenza. Per coloro che non hanno effettuato il cambio del medico, il passaggio al sostituto avverrà in maniera automatica, fatta salva la facoltà di libera scelta. Dall’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi un sentito ringraziamento al dottor Chiarenza per il prezioso contributo offerto alla comunità e i migliori auguri alla dottoressa Spina per un proficuo e soddisfacente inizio di attività.