Ambulatori medici temporanei: una soluzione contro la carenza di dottori. Come funzionano

Vizzolo Predabissi (Milano) – Persone, anche anziane, costrette a spostarsi da un quartiere all’altro, oppure a “emigrare” in altri comuni, per visite e ricette. Così, anche nel Sud-Est Milanese, si riflette la carenza di medici di medicina generale, un problema che si riscontra su scala nazionale e non risparmia le realtà dell’hinterland meneghino. Per cercare di fronteggiare l’emergenza, l’azienda sanitaria di zona, l’Asst Melegnano Martesana, ha ricorso più di una volta all’attivazione di ambulatori temporanei, sui quali dirottare i pazienti momentaneamente senza medico.

Oggi, nell’area geografica di competenza dell’Asst, ne sono attivi 5, precisamente a Melegnano, Vizzolo Predabissi, Pieve Emanuele, Rozzano e Cassano d’Adda. Ad eccezione di Pieve, in fase di chiusura poiché da lunedì prenderà servizio il nuovo medico incaricato, agli altri 4 ambulatori temporanei afferiscono in totale 6.200 pazienti. “In caso di cessazione, a vario titolo, di un medico di medicina generale – spiegano da Asst –, la prima azione è la ricerca di un sostituto, che possa subentrare all’attività del collega cessando. Qualora ciò non sia possibile, il Dipartimento per le cure primarie, diretto dalla dottoressa Maddalena Minoja, attiva prontamente i cosiddetti Ambulatori medici temporanei (Amt), coi quali medici di continuità garantiscono la disponibilità a soddisfare i bisogni dei pazienti nel periodo necessario a completare le procedure di ricerca di un sostituto. La sede di questi ambulatori è in via prioritaria presso la Casa di comunità più vicina all’ambito territoriale interessato, ma grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali è possibile reperire sedi diverse, sul territorio interessato”.

Nel rimarcare gli sforzi compiuti “per garantire la massima copertura e assistenza”, l’ente sanitario di zona ricorda che “nel corso del 2024 sono stati effettuati, da Regione Lombardia, tre bandi per titolari, e altri tre per sostituzioni promossi da Asst Melegnano Martesana. L’ultimo bando per sostituzioni è stato pubblicato, a gennaio 2025, da Asst Melegnano Martesana. Le procedure, avviate tempestivamente, incontrano oggettive difficoltà a fronte di una perdurante e cronica carenza di medici di medicina generale che coinvolge l’intero territorio nazionale, nonostante nel 2024 Asst sia riuscita a garantire il turn over dei medici cessati”. Nonostante gli sforzi messi in atto, in una parte della popolazione permane la percezione che istituzioni ed enti sanitari non stiano facendo abbastanza per affrontare il problema.