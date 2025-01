Massalengo, ambulatorio ‘abbattuto’ in un incidente stradale: “Il medico riceverà in paese”

Massalengo (Lodi), 16 gennaio 2025 – Ambulatorio medico distrutto in seguito a un incidente stradale, il sindaco rassicura: “Il medico riceverà comunque i pazienti nell’altro edificio a disposizione”.

E’ Severino Serafini, primo cittadino di Massalengo, a rassicurare i pazienti del medico di medicina generale Dario Patrini che, dopo l’incidente stradale avvenuto alle 16 del 15 gennaio 2025, si è trovato senza l’ambulatorio della frazione Motta Vigana: “Il medico continuerà a ricevere gli assistiti, ma nell’ambulatorio di Massalengo Capoluogo, in via Di Vittorio, non più nella frazione”.

Questo per via delle condizioni dell’immobile che, dopo lo scontro tra una vettura Peugeot e un trattore, finito contro la vetrata, lungo la strada provinciale 23 (tratto comunale di via San Colombano ndr) di Motta Vigana, ha subito pesanti danni. Per il violento urto, le cui responsabilità sono al vaglio delle forze dell’ordine, è crollato il pilone d’angolo del muro a poca distanza da un bar. Il conducente del mezzo agricolo, rimasto ferito lievemente, è stato accompagnato in ospedale dal soccorso sanitario.

Il trattore coinvolto nello schianto a Massalengo

“La strada è rimasta bloccata, con le dovute deviazioni e i disagi, fino alle 20, quando c’è stata la totale riapertura” aggiorna ancora il sindaco. Inizialmente erano state evacuate quattro famiglie, poi due sfollate definitivamente, fino al ripristino dell’immobile: “Ai nuclei familiari costretti ad abbandonare le proprie case, abbiamo trovato due appartamenti in strutture ricettive della zona. Il palazzo, in attesa di ulteriori verifiche, è stato dichiarato inagibile e messo in parziale sicurezza. Sono risultati inagibili anche l’ambulatorio e la vicina pizzeria, che dovranno rimanere chiusi fino al ripristino” fa sapere Serafini. Insomma, un terribile inizio d’anno.

“Il conducente del trattore è stato portato via precauzionalmente, a lui vanno i miei migliori auguri di guarigione. E ringrazio anche le persone che hanno lavorato per ripristinare le condizioni minime di sicurezza della zona” conclude.