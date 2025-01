Massalengo, trattore carambola contro il muro di una palazzina: quattro famiglie evacuate

Massalengo (Lodi), 15 gennaio 2025 – Schianto tra una vettura e un trattore agricolo, che finisce a sua volta contro una palazzina. Poco prima delle 16 di oggi, in via San Colombano, alla frazione di Motta Vigana in territorio di Massalengo, una Peugeot e un mezzo agricolo si sono scontrati e, nella carambola, il trattore con il rimorchio si è schiantato contro un fabbricato facendo crollare il pilone d'angolo del muro a poca distanza da un bar. Sul posto sono intervenuti i soccorritori i quali hanno subito soccorso i feriti, uno dei quali un 64enne è stato trasferito in ospedale fortunatamente in codice verde. Per precauzione sono state evacuate quattro famiglie residenti nella palazzina per dare modo di mettere in sicurezza lo stabile. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri di Lodi e il sindaco Severino Serafini.

