Schianto a Massalengo tra un’auto e un trattore. Due famiglie evacuate

Schianto nel pomeriggio di ieri, nella frazione Motta Vigana di Massalengo, tra un mezzo agricolo e una vettura. A seguito dell’incidente, avvenuto in via San Colombano, è stato fortemente danneggiato un edificio che ospita appartamenti, una pizzeria e gli ambulatori comunali. Sul posto, attorno alle 16, si sono precipitati i vigili del fuoco con un’autopompa e un’auto gru. I soccorritori del 118 hanno trasportato in ospedale il 64enne che era alla guida del trattore, ma le sue condizioni non destavano preoccupazione.

"Al termine dei primi accertamenti – ha riferito il sindaco Severino Serafini, accorso anche lui posto – due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Così come la pizzeria e gli ambulatori medici. Alle due famiglie che hanno gli alloggi inagibili abbiamo già trovato due appartamenti sostitutivi. Le altre due famiglie invece possono rientrare".

Nella tarda serata di martedì invece i vigili del fuoco erano accorsi alle porte di Lodi, subito dopo la rotonda di San Bernardo verso la frazione Olmo per un rogo che ha coinvolto un capannone. Il tempestivo intervento ha impedito il propagarsi delle fiamme alle attività adiacenti, un’autofficina e un’attività di vendita e noleggio camper. A chiamare il 115 è stata una guardia giurata, impegnata nel pattugliare la zona. Il capannone bruciato era usato come deposito di camion, è un locale tecnico con un inverter per il funzionamento dei pannelli solari montati sul tetto del deposito. Sul posto è arrivata anche una volante della questura di Lodi.