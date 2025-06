L’Officina compie dieci anni, "non facili"

Dieci anni de “L’Officina“: la cooperativa che ha riscritto le regole del lavoro inclusivo. Creata nel 2014 dalla visione e dalla determinazione di Paola Pozzo e Marco Notari, l’Officina celebra il traguardo con un doppio Open Day, oggi e domani, aprendo le porte alla cittadinanza, nella sede di via Molinari 35 a Codogno. Dalle 10 alle 19 sarà possibile visitare i laboratori, conoscere i progetti, incontrare i protagonisti e assaggiare i prodotti nati da un lavoro che unisce economia e valori. L’iniziativa culminerà con l’inaugurazione del nuovo punto vendita de “L’Orto di Tutti”, aperto per proporre una spesa responsabile e sostenere un’economia sociale.

Nell’arco di un decennio, la cooperativa ha costruito un modello innovativo, sviluppando sette commesse in convenzione articolo 14 (dedicato all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità), coinvolgendo più di cento persone in percorsi di formazione, tirocini e attività produttive. "Quando abbiamo iniziato non conoscevamo nessuno nel Lodigiano – racconta Paola Pozzo – io venivo dal Piemonte, Marco dalla Liguria, e arrivavamo dal mondo del profit. Ma è stata proprio la crisi economica del 2008 a spingerci a cercare un senso diverso nel lavoro".

"Le difficoltà non sono mancate – continua Pozzo –: dopo solo due anni abbiamo perso la nostra commessa principale, ci siamo reinventati più volte. L’apertura del laboratorio è coincisa con l’inizio della pandemia. Poi c’è stata la guerra in Ucraina, il caro energia… ma ogni volta abbiamo ripreso con più forza. Il motore? L’entusiamo dei nostri ragazzi".

P.A.