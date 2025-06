Caregiver a lezione di assistenza con la Cisl

"Il 10% dei brianzoli svolge attività di cura", corso di formazione per gli operatori dei 10 sportelli sociali Fnp-Cisl sparsi sul territorio che aiutano le famiglie. Così chi aiuta i caregiver è tornato fra i banchi. "Con l’invecchiamento della popolazione sono sempre di più i parenti che si fanno carico dell’assistenza di un proprio caro - spiegano -. Una situazione difficile da gestire, in cui spesso ci si ritrova catapultati all’improvviso. In questa ‘tempesta perfetta’ tra nuovi bisogni e burocrazia per l’assistenza domiciliare o un aiuto economico, sempre più persone vivono fra ansie e difficoltà". Da qui la nascita degli sportelli che nel 2024 hanno dato ascolto a 500 persone e ora il programma di formazione. Che finirà per avere ricadute soprattutto sulle donne, perché "sono quasi sempre loro a occuparsi di queste situazioni fra le pareti domestiche, un impegno che spesso le esclude dal mercato del lavoro". Da qui passa una battaglia importante, "riconoscere e tutelare con una legge il caregiver significa garantire i diritti del disabile".