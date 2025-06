Dieci anni di impegno premiati:. So.Le. leader delle Aziende speciali

Dieci anni di attività sul territorio, da celebrare con un convegno che aveva come obiettivo mettere in primo piano valori condivisi, esperienze e scenari futuri: Azienda So.Le. – costituita a fine 2014 da dieci Comuni dell’Alto Milanese e divenuta operativa nel 2015 per l’erogazione dei servizi socio-assistenziali e di integrazione socio-sanitaria di competenza degli enti soci – ha festeggiato l’anniversario con un incontro-convegno organizzato alla Sala Ratti. In questo decennio So.Le. è cresciuta sino ad avere 157 tra dipendenti e collaboratori, oltre 13 milioni di euro di valore della produzione nel 2024, 27 servizi gestiti, quasi 7.700 beneficiari ogni anno e ha consolidato la collaborazione con gli Enti Terzo Settore, partner fondamentali che muovono oltre 550 operatori. "In questi dieci anni, So.Le. è cresciuta non solo nei numeri – ha detto Donata Nebuloni, presidente del CdA –, ma anche nella cultura organizzativa, nella coesione interna. Abbiamo scelto di investire sul benessere delle persone, sul senso del lavoro pubblico, su una visione comune del welfare. Questo convegno non è un traguardo, ma un momento di confronto per analizzare ciò che siamo diventati e, insieme, decidere dove vogliamo andare".

Momento centrale del convegno è stata la presentazione del Bilancio Sociale 2024. Tra i dati più significativi evidenziati nel documento, il direttore di So.Le., Sergio Mazzini, ha ricordato gli investimenti per lo sviluppo delle competenze, con 57 ore di formazione media per dipendente, più del triplo rispetto al 2022 ; la crescita esponenziale della produzione, passata da 1,6 milioni ad oltre 13 in dieci anni, superando del 30% il valore medio della produzione delle Aziende speciali lombarde; i costi gestionali, molto contenuti, pari al 6,2% della produzione ed in costante diminuzione; la strategicità del lavoro territoriale, evidenziata anche dai 976 minori in carico al Servizio Tutela Minori (di cui il 90% al proprio domicilio, solo il 6% in comunità educativa e il 4% in affido familiare), e l’importanza dell’integrazione con i 325 cittadini stranieri accompagnati nei percorsi di integrazione (+8%). Su cosa puntare per il futuro? L’obiettivo è rinnovare i servizi socio-sanitari per la non-autosufficienza considerato il progressivo invecchiamento della popolazione.

Paolo Girotti