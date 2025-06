Presidenza di Asm, ore calde. In “pole“ Angiolini e Casarola

Ore decisive, a Codogno, per la nomina del nuovo presidente di Asm che dovrà essere decisa entro giovedì quando l’assemblea dei soci ratificherà la scelta del sindaco. Il primo cittadino scioglierà la riserva oggi o domani dopo che il tavolo politico allargato a tutti i partiti del centrodestra, riunitosi ieri sera, avrà dato indicazioni precise circa il nominativo che dovrà reggere le sorti della multiservizi di viale Trieste per il prossimo triennio.

Si chiude dunque la presidenza di Andrea Negri, in quota Lega, che contestualmente dirà addio anche alla sua esperienza partitica. Ultimati i termini di presentazione delle candidature, ora il sindaco avrà la possibilità della scelta che non sembra proprio dover cadere su un esponente leghista.

Fuori dai giochi probabilmente anche l’ingegner Giovanni Rossi, presentato da Codogno Lista civica del coordinatore Severino Giovannini, ex assessore giubilato l’anno scorso a causa di mutati equilibri politici interni alla coalizione, mentre il nome dovrebbe uscire da quelli presentati da Forza Italia (avvocato Massimiliano Casarola) e Fratelli d’Italia (Luigi Angiolini) con quest’ultimo in vantaggio per un incarico in uno degli enti controllati dal Comune.

M.B.