Memorial Grecchi “guastato“ dal maltempo

È stato solo in parte rovinato dal maltempo, sabato sera, il Memorial dottor Giovanni Grecchi medico condotto della comunità locale per 42 anni e di cui ricorre quest’anno, il 4 agosto, il decennale della scomparsa. L’evento è stato promosso dall’amministrazione comunale dalle 20.15 al centro sportivo con l’esibizione del gruppo musicale dei Dik Dik. Dopo un commovente ricordo del sindaco Piero Luigi Bianchi ("per noi tutti è rimasto il dutùr, sempre disponibile anche di notte, portava i pazienti in ospedale con la propria auto, a volte anche in pigiama" ha detto) ed una presentazione del figlio Francesco, anch’egli medico, lo storico e inossidabile gruppo musicale ha iniziato a suonare fra le foglie che venivano sollevate dal vento. Purtroppo, hanno potuto eseguire solo tre canzoni. Al Memorial erano presenti, oltre al già citato figlio Francesco, la vedova del dottor Grecchi, Marisa Forti, insegnante elementare, i figli Paola, e Alessandro, poeta pendolare, con le loro famiglie. La famiglia Grecchi, il 4 agosto, farà celebrare una messa a suffragio del “dutùr” Giovanni.