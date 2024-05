Livraga, incidente sull’A1: urta contro il guard rail e si ribalta, morto automobilista di 44 anni

Livraga (Lodi), 18 maggio 2024 - Incidente in autostrada, un morto. Tragedia, alle 18.20 di oggi sabato 18 maggio lungo l’A1 in direzione Bologna al chilometro 31.

Per cause al vaglio della polizia stradale, che ha eseguito i rilievi di rito e sta cercando di ricostruire l’accaduto, una vettura si è schiantata all’altezza di Livraga. Da una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, sembra che il conducente abbia fatto tutto da solo. La vettura, perso il controllo, si sarebbe prima scontrata contro il guard rail laterale alla tratta e infine ribaltata in un campo a lato, con uno sbalzo di una decina di metri. Una dinamica rovinosa che purtroppo non ha lasciato scampo alla vittima, nonostante i tentativi di soccorso. Non ci sarebbero dunque altri mezzi coinvolti.

L’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza ha mandato sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Lodi e l’automedica. Con i soccorritori c’erano anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. Era stato allertato, inoltre, l’elisoccorso ma poi il mezzo è rientrato. L’uomo che ha perso la vita aveva 44 anni.

Dopo lo scontro è intervenuta anche la Società autostrade per ripulire la carreggiata. Intanto, tramite i canali ufficiali, sono stati segnalati incolonnamenti tra Lodi e Casalpusterlengo.