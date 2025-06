Il lotto di viale Vittorio Veneto torna all’asta

Il lotto residenziale di viale Vittorio Veneto è di nuovo all’asta al miglior offerente dopo essere finito tra i beni del fallimento dell’immobiliare Contardi, decretato nel 2019. La circostanza non è da relegare tra i passaggi formali eseguiti dal curatore fallimentare. Assume anzi valenza cruciale visto che, nel comparto, esistono alcune opere compensative a oggi realizzate per metà ma strategiche per l’assetto viabilistico nella zona alle porte di San Fiorano e Fombio. Infatti resta ancora da completare la nuova bretella che da via Forlanini deve sbucare in viale Buonarroti. È un lavoro da circa 800mila euro (a oggi ci sono solo una rotonda incompleta e una porzione di mini-variante) che al momento, se il comparto fosse venduto, sarebbe di competenza del privato. Il Comune dunque incrocia le dita sperando che la vendita vada a buon fine e che il 3 luglio ci sia una sfida tra più offerte. Il prezzo base è fissato in poco più di 883mila euro per i vari lotti, quasi la metà rispetto al milione e 570mila euro del marzo 2024. Il Comune è in contenzioso con una società assicurativa in merito alla polizza fidejussoria da escutere: il braccio di ferro è tra quanto richiesto dal Comune per completare i lavori e quanto l’assicurazione intende liquidare.

M.B.