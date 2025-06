Derubano anziana al supermarket. Denunciati in tre

"Mi dà un consiglio su quali prodotti comprare?". Non era una domanda gentile rivolta d un’anziana per chiederle un favore, ma un modo subdolo per distrarla e rubarle il contenuto della borsa. Il furto con destrezza è avvenuto nei primi giorni di giugno alla Coop di viale Pavia, vittima una settantaseienne alla quale hanno rubato portafogli e cellulare. La signora, che era insieme alla figlia, ha capito di essere finita nel mirino solo quando è arrivata a casa. E aveva compreso che l’unico momento in cui il furto poteva essere stato commesso era quando le tre persone le si erano avvicinate tra gli scaffali. Dalla denuncia e dall’esame delle videocamere la polizia di Stato ha trovato i colpevoli, due uomini e una donna, autrice materiale del colpo. Si tratta di due cubani di 27 e 32 anni e di una peruviana di 35, tutti con precedenti. Madre e figlia li hanno riconosciuti. Sono stati denunciati per furto in concorso.

M.B.