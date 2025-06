Le chiedono consigli per gli acquisti, intanto le svuotano la borsa: anziana derubata al supermarket

Lodi, 21 giugno 2025 – Consigli per gli acquisti, recitava la famosa frase inventata da Maurizio Costanzo per introdurre le pause pubblicitarie durante il suo show televisivo. E proprio con la scusa di chiedere “consigli per gli acquisti” vìs a vìs tre persone, di origine centro e sudamericana, hanno derubato una donna di 76 anni in un centro commerciale a Lodi.

Le indagini sono state avviate dopo che la signora ha denunciato di essere stata derubata del cellulare e del portafogli mentre era con la figlia in un supermarket di viale Pavia. Due uomini e una donna, probabilmente di origini sudamericane, si erano avvicinati chiedendo con insistenza dritte su quali merci acquistare.

Tale circostanza ha insospettito – ma non a sufficienza – la donna che, tornando a casa, si è accorta che le mancavano il cellulare e il portafogli, custoditi in borsa.

Subito la polizia si è messa all’opera: gli agenti delle volanti, inviate sul posto, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno del centro commerciale, estraendo dal “girato” i frame in cui era stata immortalato il blitz.

Mentre i due uomini distraevano mamma e figlia, la donna aveva prelevato gli oggetti dalla borsa della vittima, adagiata nel carrello della spesa. Attraverso una serie di approfondimenti investigativi, svolti anche con l'ausilio di software specifici, i poliziotti hanno identificato i tre: due cubani di 27 e 32 anni e una 35enne peruviana, tutti già noti alle forze dell’ordine. Il terzetto è stato riconosciuto senza esitazioni dalle donne prese di mira. Fra l'altro è emerso che i tre, già ad aprile, erano stati bloccati e sottoposti a controllo mentre erano a bordo di un’auto a noleggio, scelta “prediletta” dagli autori di colpi simili. Nei confronti dei tre è scattata la denuncia con l’accusa di furto aggravato in concorso.