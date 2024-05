Incidente nella notte a Nova Milanese, si schianta un giovane di 23 anni: è grave

Un ragazzo di 23 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato a bordo di un veicolo – non ancora definito – in via Majorana a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza. Il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

L’incidente è avvenuto intorno alle mezzanotte tra venerdì e sabato. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, coordinate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate l’ambulanza e l’automedica in codice rosso.

Le condizioni del ventitreenne sono apparse immediatamente molto critiche: dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in pronto soccorso. La dinamica dello schianto non è chiara, ma non sono coinvolti altri mezzi. I carabinieri stanno effettuando i rilievi per ricostruire i fatti.

Questo è solo l’ultimo incidente, in poche ore, che coinvolge un giovane. Sempre nella notte, a Milano, un altro ragazzo, un motociclista di 24 anni, si è schiantato contro un’auto riportando diversi traumi. Mentre il giorno prima, un altro motociclista di 25 anni è rimasto ferito in un incidente in viale Fratelli Casiraghi.