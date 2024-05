Verrua Po, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il muro di una casa: morto un 45enne

Verrua Po (Pavia), 18 maggio 2024 - È morto nella notte al Policlinico San Matteo di Pavia, per le troppe gravi lesioni riportate nello schianto in auto contro un muro. Riccardo Gabbetta, 45enne di Verrua Po, operaio, era alla guida della sua Mini Cooper quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato a forte velocità contro il muro dell'abitazione all'incrocio tra le vie Scupellone, Genova e Canova.

Era circa l'una di notte di sabato 18 maggio quando sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari di Areu, con l'ambulanza della Croce Rossa di Casteggio e l'auto medica con il rianimatore a bordo, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della stazione di Bressana Bottarone, della compagnia di Stradella, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Si è trattato di un incidente stradale autonomo, senza altri mezzi coinvolti. Il 45enne è stato trovato in condizioni disperate, trasportato con l'ambulanza in codice rosso al San Matteo, dove però, circa un'ora dopo, è stato constatato il decesso. La salma è stata quindi trasferita all'istituto di Medicina legale, per essere sottoposta all'autopsia, mentre l'automobile è stata posta sotto sequestro per accertamenti sulla dinamica del tragico incidente.