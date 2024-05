Pegognaga, caduta fatale in moto: morto il 37enne Marco Bulgarelli

Pegognaga (Mantova) – Incidente mortale a Pegognaga, in provincia di Mantova, questa mattina sabato 18 maggio intorno alle 10.30: la vittima è Marco Bulgarelli, 37 anni.

L’uomo stava viaggiando in sella a una moto lungo la strada provinciale Ovest, quando per cause che l’inchiesta dovrà appurare, in seguito a un urto con un’automobile è caduto a terra. L’impatto con l’asfalto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo a Bulgarelli, il quale ha riportato un forte trauma cranico e altre fratture. Quando sono arrivati i soccorritori il 37enne era in arresto cardiaco e, nonostante le manovre di rianimazione, è deceduto sul posto.

Al vaglio dei carabinieri di Gonzaga, intervenuti per i rilievi, c’è l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo quanto ricostruito finora, anche sulla base delle testimonianze raccolte, Bulgarelli avrebbe sorpassato alcuni veicoli e al momento di rientrare sulla propria corsia, avrebbe urtato un’auto perdendo così l’equilibrio e finendo rovinosamente a terra. Una caduta risultata purtroppo fatale