Superata l’emergenza sanità. Medico di base confermato con un collega e la pediatra

Ambulatori comunali di San Rocco a pieno regime: "Al momento l’emergenza dovuta alla carenza di professionisti sembra rientrata". Lo spiega il sindaco Matteo Delfini, aggiornando sull’attuale situazione sanitaria locale. Il Comune è proprietario dell’immobile di via Martiri della Libertà 26, recentemente ristrutturazione e destinato ad ambulatorio medico.

L’ente aveva emesso un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la concessione dei locali. E alla data ultima di presentazione, ieri, il medico di medicina generale dell’Ats Alberto Corsetti ha riconfermato l’impegno.

Il dottore ha chiesto l’utilizzo dell’ambulatorio B per cinque giorni a settimana: lunedì dalle 8 alle 14, martedì dalle 14 alle 20, mercoledì dalle 14 alle 20, giovedì dalle 8 alle 14. Il medico pagherà al Comune un canone annuo di 1.800 euro. Invece le utenze rimarranno a carico del Comune mentre le pulizie saranno responsabilità dei concessionari. Il dottor Corsetti ha quindi ottenuto i locali per due anni, dal 1° maggio al 30 aprile 2027. "Una riconferma che fa piacere – commenta Delfini – Abbiamo due ambulatori, in uno si alternano due medici di base, Alberto Corsetti e Giuseppe Perazzoli. Nell’altro lavora la pediatra Daniela Gambarana e, appena l’Ats ci darà il via, ci sarà anche il punto prelievi". C’è inoltre la dottoressa Maria Grazia Artelli, che riceve a Guardamiglio e ha parte dei pazienti di San Rocco.

"Questa Amministrazione si è spesa molto per avere i medici in paese – ribadisce il sindaco – Prima del Covid avevamo tre medici storici, che sono andati in pensione. Lavorandoci, abbiamo mantenuto le stesse coperture. Ci sono Comuni piccoli molto in difficoltà, con pazienti costretti a fare chilometri per ricevere assistenza".

Paola Arensi