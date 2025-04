La pediatra Lusardi in pensione dalla fine del mese

Da mercoledì 30 aprile la dottoressa Clara Lusardi cesserà la propria attività e a partire da venerdì 2 maggio prenderà servizio in qualità di Pediatra di libera scelta titolare nell’ambito territoriale di Casalpusterlengo la dottoressa Cecilia Angelini. La comunicazione è stata diffusa nella giornata di ieri dall’Azienda socio - sanitaria territoriale. La dottoressa Angelini riceverà i suoi assistiti a Castiglione d’Adda, nello studio di via Roma 130. I cittadini che intendono avvalersi dell’assistenza della dottoressa Angelini possono effettuare la scelta attraverso differenti modalità.

Innanzitutto presentandosi agli sportelli territoriali di scelta e revoca del medico. Poi presso le farmacie territoriali, collegandosi al Fascicolo Sanitario Elettronico all’indirizzo: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/cambio-medico o, infine, utilizzando il portale di Asst “Sioc“ collegandosi all’indirizzo https://hplo.asst-lodi.it/SIOC/. Dopo essersi registrati occorre accedere alla sezione “Cambio Medico/Pediatra”. La richiesta sarà processata nei successivi giorni lavorativi.

L’Asst di Lodi esprime un sentito ringraziamento alla dottoressa Lusardi per la preziosa disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati in questo anno in cui ha proseguito la sua attività in attesa del pediatra titolare. Dall’azienda inoltre i migliori auguri alla dottoressa Angelini per un proficuo e soddisfacente inizio di attività.