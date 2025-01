Sicurezza stradale. Progetto-concorso nelle scuole

Non mettersi al volante se si ha bevuto. È ormai un “mantra” che si cerca di ripetere sempre più spesso soprattutto per farlo entrare in testa alle giovani generazioni: è per questo che nasce il progetto-concorso scolastico dal titolo “Sulla strada giusta”, promossa dall’associazione “Sonia Tosi odv” per il quale il Comune di Codogno ha concesso il suo patrocinio. L’iniziativa intende promuovere, appunto, la cultura della sicurezza stradale con specifico riferimento alla prevenzione della mortalità. In provincia di Lodi, secondo i dati disponibili, nel 2023 sono stati sei i decessi in conseguenza di un sinistro stradale, in diminuzione rispetto all’anno prima. Nello specifico, nel territorio Lodigiano, compreso la città di Lodi, sempre con dati riferibili al 2023, si sono verificati 446 incidenti con 636 persone rimaste ferite (405 sinistri, 9 morti e 623 feriti nel 2022). "Gli incidenti sono un problema di salute pubblica e sono la prima causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 19 anni" spiegano gli organizzatori. Il progetto, alla prima edizione, è rivolto agli studenti del triennio delle scuole superiori della città ed ha ottenuto il patrocinio anche del Comune di Lodi, dell’Aci e della Polizia stradale. I ragazzi coinvolti saranno all’incirca 150: l’iniziativa consiste in due incontri con tutti gli studenti nell’Aula Magna dell’Istituto Itas Tosi il 20 febbraio e il 6 maggio. Tra le altre attività di sensibilizzazione, spicca anche la proiezione del docu-film di Luca Pagliari “Ogni Giorno” per coinvolgere i ragazzi nella comprensione del fenomeno sociale relativo alla guida in stato d’ebbrezza.

M.B.