Barriere architettoniche: "Intervenite in queste zone"

Il Comune di Codogno ha approvato il Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche). È un documento che l’amministrazione ha redatto solo dopo aver condiviso coi residenti le necessità reali. Era infatti stato divulgato un questionario in cui poter segnalare barriere architettoniche da rimuovere. E ha collaborato la Consulta del volontariato, una realtà codognese rappresentativa della gran parte delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, parte attiva nell’aggiornare e raccogliere le istanze. Non è mancato il coinvolgimento del Consiglio Comunale attraverso le competenti commissioni. Le aree in cui sono state segnalate barriere e nelle quali, compatibilmente coi fondi disponibili (anche attraverso l’accesso a fondi extra comunali), nel futuro, si programmeranno interventi sono le vie Pallavicino, Roma e Vittorio Emanuele; via Marconi, ospedale, Itas Tosi; viale Resistenza e via Ferrari; viale Cairo; viale Risorgimento, Dei Mille e la zona del liceo Novello; le vie Cavour, Pietrasanta e la zona del Santuario di Caravaggio.

P.A.