I tempi infiniti della ciclabile: "Da tre anni in pessime condizioni": "Tutto a posto il prossimo anno"

Pista ciclabile ammalorata, l’opposizione incalza sulla sicurezza, ma il Comune aspetta il lottizzante "per non sprecare denaro pubblico". Il partito democratico ha presentato un’interrogazione in merito alla manutenzione della pista che da Viale Marconi conduce alla scuola Itas Tosi. "Il nostro è un sollecito, a seguito di mancati interventi dal 2022 – spiega cristina Baggi –. La ciclabile rappresenta un asse fondamentale per la mobilità dolce e sicura dei cittadini, in particolar modo per gli studenti e per le studentesse. Il 27 ottobre 2022 era già stata presentata un’interrogazione consiliare in merito allo stato di degrado. Non risultano effettuati interventi di manutenzione significativi sull’infrastruttura, poiché in attesa di un intervento compensativo, relativo ad piano di rigenerazione urbana nell’area dell’ex Majorca. Chiediamo a sindaco Francesco Passerini e giunta, se sono previsti interventi di manutenzione, che possano permettere, la ripresa dell’anno scolastico 25-26 con una ciclabilità sicura".

Ha risposto l’assessore all’Urbanistica Giovanni Bolduri: "Per la manutenzione ordinaria e straordinaria non vogliamo spendere soldi, perché l’opera sarà realizzata dopo la variante urbanistica dovuta alla riqualificazione dell’ex Majorca. Ci sarà un terzo che la riqualificherà da via Gatti al passaggio pedonale della rotonda del Tosi – e ancora – Tra 15 giorni arriveremo alla firma della convenzione. è già stata presentata una scia per la demolizione, dove c’è amianto, e richiesta per la pulizia dell’area. I lavori inizieranno a fine agosto e termineranno entro i primi mesi del 2026. Si cercherà un accordo per non interferire con l’anno scolastico del Tosi e il passaggio del cantiere sarà custodito per far passare gli studenti".

P.A.