Auto contro bici a Lodi: donna di 42 anni in ospedale

Lodi, 17 febbraio 2025 - Incidente stradale tra auto e bicicletta, la ciclista finisce in ospedale. Lo scontro è avvenuto questa mattina in via Milite Ignoto a Lodi. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti di polizia locale ma da una prima ricostruzione dell’accaduto, sembra che il veicolo non procedesse a velocità elevata.

C’è stato però un impatto e la donna in bicicletta è caduta a terra, battendo la testa sull’asfalto e subendo altri traumi da valutare al pronto soccorso. La 42enne è stata soccorsa dall’automedica e da un’ambulanza della Croce rossa giunte sul posto.

Dopo una prima valutazione, la paziente è stata quindi accompagnata, per le cure del caso, all’ospedale Maggiore di Lodi. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Intanto la municipale ha proseguito con i rilievi di rito, necessari per ricostruire la dinamica e chiarire le eventuali responsabilità dei conducenti. C’è stato qualche disagio alla circolazione stradale. Presto però il traffico è stato fatto defluire.