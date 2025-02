Neonato muore a soli due mesi: dramma nel Lodigiano

San Rocco al Porto (Lodi)- Il piccolo Ryan non ce l'ha fatta: il neonato di due mesi originario della Costa d'Avorio, trasportato d'urgenza in ospedale venerdì mattina per un arresto cardiaco è morto nel pomeriggio di oggi all'ospedale di Parma dove era ricoverato.

Il bambino era nella sua culla nella stanzetta dell'abitazione di San Rocco al Porto dove i genitori abitano ormai da alcuni anni quando, ad un certo punto, si è consumata la tragedia: la mamma è andata a verificare se il figlio stesse dormendo ma ha notato che non si muoveva più.

Nonostante lo choc, è riuscita a dare subito l'allarme e sul posto erano arrivati d'urgenza un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Milano. Il piccolo è stato trasferito in codice rosso dapprima all'ospedale di Piacenza, poi in quello di Parma.

Il dolore

Il sindaco del paese, Matteo Delfini, che ha seguito la vicenda subito da vicino, sabato parlava di sottile filo di speranza, facendo comunque intendere che le condizioni del neonato fossero disperate. Oggi pomeriggio è arrivata la triste notizia che getta nello sconforto l'intera comunità sanrocchina, che aveva seguito con il fiato sospeso la vicenda del piccolo Ryan.

Il primo cittadino ha annunciato che domani sarà proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta. Intanto, prima della restituzione del neonato al dolore dei famigliari, sul corpicino sarà eseguita l'indagine autoptica per capire le esatte cause della morte. Non è escluso che si possa trattare di un caso di sindrome della morte in culla che colpisce i piccoli al di sotto dell'anno di età che di fatto rimane inspiegabile.