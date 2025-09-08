Il machete, le botte. Rissa tra ragazzi alla Festa dell’Unità

Momenti di tensione e di paura alla Festa dell’Unità, dove un diverbio tra ragazzi è degenerato in una rissa con lanci di bottiglie e il tentativo di aggressione con un machete. La scena si è consumata nell’area del capanno, sotto gli occhi dei tanti giovani che stavano ballando e divertendosi al ritmo di musica. Protagonisti un gruppo di giovani stranieri che, per motivi ancora poco chiari, avrebbero iniziato a litigare con un coetaneo. Quest’ultimo avrebbe estratto un machete nascosto nei calzoncini, scatenando la reazione degli altri che hanno immediatamente cercato di disarmarlo, colpendolo anche con una bottiglia di vetro (il tutto, peraltro, ripreso in un video). La violenza, iniziata all’esterno del gazebo dello Spazio Giovani, è proseguita successivamente sulla pista da ballo, proprio di fronte alla bandiera della pace che campeggia all’interno della struttura. Sul posto sono accorsi le forze dell’ordine e il servizio di sicurezza, ma al loro arrivo non hanno trovato alcun segno della rissa: gli aggressori, alla vista delle divise, secondo quanto finora emerso, si sarebbero dileguati, lasciando sul posto un gruppo di ragazzi ignari di quanto accaduto pochi istanti prima.

Un’aggressione inaspettata, consumata poco prima della mezzanotte, in una delle serate più partecipate della Festa dell’Unità lodigiana. Solo qualche istante prima lo stand dello spazio giovani aveva assistito al passaggio e al saluto dell’onorevole Pierluigi Bersani, ospite attesissimo della serata. Anche nella notte tra venerdì e sabato, al termine del dibattito organizzato dal Pd cittadino, erano degenerate in risse due discussioni tra giovanissimi.

Luca Raimondi Cominesi