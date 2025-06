Lite tra ragazzi. Spunta un coltello. Sedicenne ferito

Ancora un accoltellamento tra giovani nel Bresciano. Questa volta l’aggressione è avvenuta nel cuore del borgo storico rovatese, dove due ragazzi – giunti lì con gruppi diversi – hanno litigato e all’improvviso è apparso un coltello con cui uno dei contendenti è stato ferito. Quattro ragazzi di cui tre minorenni sono stati denunciati per rissa, porto abusivo di armi, lesioni personali. Il fatto è accaduto a Rovato nella serata di venerdì, attorno alle 23 all’inizio degli spalti della città, in piazza Palestro, di fronte a un locale particolarmente amato dai giovani: una zona che dista una cinquantina di metri dal municipio e da Piazza Vantini: il salotto del centro franciacortino. L’area è completamente monitorata dalle telecamere di videosorveglianza volute dall’Amministrazione Comunale. Secondo la prima e sommaria ricostruzione dei fatti potrebbe essersi trattato di un regolamento di vecchie “ruggini”. Non è escluso infatti che i due, appartenenti a gruppi diversi, possano non essersi incontrati per caso, anche se tutto resta ancora da chiarire. Il sedicenne fortunatamente non è in condizioni gravi.

Sul luogo dell’aggressione, venerdì sera, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Chiari e quelli della stazione di Rovato. In loro supporto anche gli agenti della polizia locale rovatese. Il ferito è stato soccorso da un’ambulanza che l’ha poi condotto in ospedale a Chiari. In serata le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze di diversi ragazzini che si trovavano dove è scoppiata la lite tra i due giovani.

In quel momento a Rovato, a poche centinaia di metri, si stavano svolgendo due eventi: una festa popolare e la celebrazione del centenario del Gruppo Ana locale. Per questo motivo per strada vi erano moltissime persone, che potrebbero avere visto parte della lite e la cui testimonianza potrebbe esser preziosa per capire cosa abbia scaldato gli animi. L’accoltellamento avvenuto nelle scorse ore tra giovanissimi è l’ultimo di una serie. A Darfo Boario Terme, il 15 febbraio scorso un ragazzo è stato ferito mentre era nella piazza dove si era appena svolta la festa di San Faustino. In manette, per ora ì, sono finiti quattro giovani. A Gardone Valtrompia lo scorso marzo un ventenne di Marcheno ha ferito un diciannovenne anche lui residente in Valle Trompia. L’aggressore è stato arrestato nel giro di poco grazie al lavoro degli uomini dell’Arma carabinieri.