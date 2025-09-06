Lotta al disagio giovanile. Bcc Lodi e Famiglia Nuova camminano a braccetto

Si stringono la mano nel nome dello sport e della lotta al disagio giovanile per il secondo anno consecutivo l’istituto di credito Bcc Lodi e la cooperativa sociale Famiglia Nuova, impegnata sul territorio da oltre 40 anni sui fronti di tossicodipendenza, fragilità, accoglienza e attività terapeutico-riabilitativa. Bcc Lodi, anche quest’anno, consentirà ad oltre 100 ragazzi delle diverse comunità della rete di Famiglia Nuova e del progetto Casa Eg (dedicato ai minori non accompagnati) di raggiungere il 30esimo Raduno Sportivo Nazionale delle Comunità, che si terrà a Misano Adriatico e Riccione da domani a venerdì 12 settembre. Qui i giovani potranno confrontarsi in sfide sportive ed atletiche, il cui obiettivo è far comprendere l’importanza dell’attività motoria come strumento educativo ed inclusivo. "Con grande piacere supportiamo per il secondo anno questa iniziativa – sottolinea Gianpaolo Pedrazzini, presidente di filiale dell’istituto di credito cittadino –. Queste realtà permettono infatti di ridare vita e speranza a persone che hanno vissuto situazioni di tossicodipendenza e non solo. Abbiamo un diritto morale di supportare queste iniziative e le realtà proponenti". L.R.C.