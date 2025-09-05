Incidente a Casaletto Lodigiano, un’auto finisce fuori strada nella notte: due feriti

Casaletto Lodigiano (Lodi), 5 settembre 2025 – È di due persone ferite il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì 4 e 5 settembre 2025, poco dopo la mezzanotte, in località Beccalzù. Un’auto è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento, finendo la sua corsa a lato della carreggiata.

I soccorritori l’hanno trovata nel fosso, ribaltata e appoggiata sul lato del conducente. A bordo del veicolo viaggiavano un uomo di 46 anni e una donna di 52, entrambi rimasti coinvolti e soccorsi dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e il veicolo e i carabinieri della Compagnia di Lodi, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

I due occupanti, dopo le prime cure sul posto, sono stati trasportati in ospedale, nel nosocomio di Melegnano, per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Si sono presi cura di loro gli operatori della Croce bianca, arrivati con due ambulanze e il personale dell’automedica. L’incidente ha richiesto la temporanea chiusura della strada per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo incidentato. Al momento l’origine della fuoriuscita stradale è sconosciuta. Pesanti, inoltre, i danni al veicolo, che è stato rimorchiato per le dovute riparazioni.