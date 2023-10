Scontro tra tre veicoli: tre feriti e traffico bloccato sulla via Emilia

Casaletto Lodigiano (Lodi), 28 ottobre 2023- Frontale tra due auto e un furgone sulla via Emilia, tre feriti e traffico in tilt.

L’incidente si è verificato nella mattina del 28 ottobre 2023 a Mairago, frazione di Casaletto Lodigiano, lungo la strada statale 9 via Emilia.

Dalla prima ricostruzione della dinamica, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, intervenuti per eseguire i rilievi e ricostruire eventuali responsabilità, si sarebbe trattato di un frontale.

Sono rimasti coinvolti un’autovettura e un furgone. Dopo l’impatto un veicolo è rimasto in carreggiata, mentre l’altro è finito in un fossato laterale alla tratta e il terzo è rimasto in bilico sulla banchina. S

ul posto, oltre al soccorso sanitario e alle forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità, finita nel caos per il blocco temporaneo in carreggiata, sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. Sono intervenute due squadre, con una autopompa e una autogru. Il 115 ha contribuito ai soccorsi e messo in sicurezza i veicoli incidentati e la scena dello scontro. Quello finito nel fossato aveva persone rimaste intrappolate all’interno, liberate appunto dai pompieri, mentre un secondo mezzo si è fermato sul ciglio del fossato opposto. Invece il furgone è stato trovato in carreggiata, di traverso.

La centrale unica del 118 ha impegnato l’automedica di Lodi e due ambulanze della Croce rossa di Lodi. Un ragazzo di 22 anni, finito nel fosso dopo il frontale, con il veicolo deformato, il parabrezza frantumato e l’esplosione dell’airbag , ha accusato un trauma al torace, una ferita alla gamba destra e escoriazioni, ma anche un trauma alla testa. Gli è stato assegnato il codice rosso per la rovinosa dinamica dello scontro, anche se per fortuna era cosciente e ricordava l’accaduto. Poi il trasporto all’ospedale di Rozzano per le opportune valutazioni e le successive cure. Traumi lievi, invece, per una 67enne di Turano, accompagnata nello stesso ospedale.

Infine è stato assegnato un codice giallo a un altro ragazzo di 22 anni, visitato all’ospedale di Lodi e che, a propria volta, ha accusato traumi lievi. Per via del blocco stradale, necessario a consentire le operazioni di soccorso, si sono creato code, con traffico intenso. I mezzi di passaggio sono stati deviati sulle altre arterie stradali del territorio.