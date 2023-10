Lecco, incidente nella galleria del Monte Barro: traffico in tilt sulla Statale 36 Milano-Lecco

Lecco, 28 ottobre 2023 – Ennesimo incidente sulla Statale 36 Milano – Lecco che è stata anche temporaneamente chiusa al traffico fino alle 12.30. E' successo nella solita galleria del Monte Barro, in direzione nord, verso Lecco, alle porte della città dei Promessi sposi.

L'incidente

Si tratta di un tamponamento a catena in cui sono rimaste coinvolte tre auto e ferite quattro persone, tra cui una ragazza di 17 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa italiana di Galbiate, i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia stradale e i tecnici di Anas. Per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della canna del tunnel, la circolazione è stata temporaneamente sulla direttrice nord, con uscita obbligatoria e divieto di ingresso allo svincolo di Civate. Le ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona sono state pesantissime, con rallentamenti e code anche sulle altre arterie principali. Nessuno dei feriti fortunatamente ha riportato ferite gravi.

Il traforo del Monte Barro

La galleria del Monte Barro è stata inaugurata nel 1999. E' lunga 3.300 metri. E' composta da due canne una per ogniuna delle due direttrice, ognuna delle quali è a due corsie, una di marcia, l'altra di sorpasso. Il limite di velocità nel tunnel è di 90 chilometri orari. E' sicura, perché ci sono uscite di emergenza ogni 450 metri e pannelli informativi a messaggio variabile. Insieme al Terzo ponte Alessandro Manzoni di Lecco, sempre della SS 36, la galleria del Monte Barro è il tratto più trafficato non solo di tutta la Statale del lago di Como e dello Spluga, ma di tutta la Lombardia, con 80mila veicoli in transito ogni giorno. E' inoltre la principale porta in ingresso e uscita da Lecco.