Pavia, incidente tra auto e scooter: 45enne grave in ospedale

Pavia, 28 ottobre 2023 - E' stato rianimato sul posto e trasportato con la massima urgenza in ospedale. Un uomo di 45 anni, che era in sella al suo scooter, è rimasto gravemente ferito in un incidente successo verso le 11 di oggi, sabato 28 ottobre, nel quartiere Città Giardino di Pavia, all'incrocio semaforico tra via Ferrini e le vie Parco Vecchio e San Paolo.

La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale del Comune di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi. L'incidente avrebbe coinvolto lo scooter del 45enne, un 125 di cilindrata, e una Fiat 500, il cui conducente non avrebbe avuto bisogno di soccorsi sanitari, uscito illeso. L'impatto tra i due mezzi e la conseguente caduta a terra ha invece avuto conseguenze gravissime per il 45enne dello scooter, trovato dai soccorritori privo di sensi e a lungo rianimato sul posto per poi essere trasportato con l'ambulanza in codice rosso.

La dinamica riferita da chi ha lanciato l'allarme al 112 aveva subito lasciato intendere la gravità della situazione, tanto che dalla centrale operativa Areu sono state inviate sul posto in codice rosso anche in uscita sia l'ambulanza che l'auto medica con il rianimatore a bordo. Per consentire prima i soccorsi e poi rilievi l'incrocio è rimasto bloccato, con le inevitabili conseguenze sulla circolazione nella zona.