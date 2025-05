Cornegliano Laudense, si incendia il furgone e le fiamme attaccano un capannone

Cornegliano Laudense (Lodi), 30 maggio 2025- Incendio in una ditta di Cornegliano Laudense, coinvolti un furgone e il tetto dell’edificio. Dalle20:10 di questa sera, venerdì 30 maggio 2025, squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano sono impegnate in un intervento. Si lavora per placare un incendio scoppiato all’interno di una ditta situata in via 25 Aprile.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, in corso di accertamento, le fiamme avrebbero prima avvolto un furgone parcheggiato all’interno del perimetro aziendale, propagandosi successivamente anche al tetto dell’edificio, alimentando ulteriormente il rogo.

Sul posto sono presenti due autopompe, due autobotti e un’autoscala (AS), utilizzata per raggiungere e domare la lingua rossa nella parte più alta della struttura. L’intervento dei soccorritori è ancora in corso e l’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di spegnimento e verifica dei danni. Ancora da chiarire le cause che hanno innescato l’incendio. Non risultano però, per fortuna e al momento, persone coinvolte. La situazione viene costantemente monitorata per evitare eventuali riaccensioni o ulteriori danni. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine per la gestione del traffico.