Fumo e paura in Brianza. A fuoco un capannone. Soccorsi tre lavoratori

Il fumo si è levato visibile a chilometri di distanza, chi transitava dalla Milano-Meda lo ha visto preccupato. Un grosso incendio ha tenuto impegnati per ore ieri pomeriggio i vigili del fuoco di Monza e Brianza, che sono intervenuti con un ampio dispiegamento di mezzi che ha coinvolto molti distaccamenti e volontari disposizione. Il fuoco si è sprigionato in un’azienda in via Gaetano Agnesi, al civico 251 a Desio: la Adler Evo srl, gruppo manifatturiero leader nella produzione di componenti e sistemi per l’industria del trasporto.

A prendere fuoco un macchinario di lavorazione all’interno di un capannone, tanto che a causa della natura potenzialmente pericolosa dei materiali porosi interessati è stato necessario attivare gli ispettori di Arpa Lombardia, chiamati a monitorare la qualità dell’aria. Tre uomini di età compresa fra i 30 e i 47 anni hanno inalato parzialmente i fumi sprigionati dall’incendio e sono stati soccorsi dalle ambulanze inviate dal 118, ma per fortuna non si sono registrate gravi conseguenze, tanto che soltanto il 47enne è stato portato in ospedale per accertamenti in codice verde.

A occuparsi delle fiamme sono intervenuti in particolare tre autopompe, tre autobotti, due autoscale, un carro soccorso, un carro schiuma e la vettura del funzionario di guardia. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Desio.

L’incendio, partito intorno alle 16.30, già per sera era considerato ormai sotto controllo, con i pompieri che stavano utilizzando principalmente il liquido schiumogeno per estinguere le fiamme dovute alla presenza di olio all’interno del macchinario.