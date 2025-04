Macherio, incendio alla Rivolta Carmignani: in fiamme il reparto tessile

Macherio (Monza), 17 aprile 2025 – A fuoco una storica azienda tessile brianzola, da oltre 150 anni specializzata in biancheria di fino per alberghi, ristoranti e strutture ricettiva, a suo tempo fornitrice anche dei Savoia.

Erano le 17.30 di ieri quando per ragioni ancora da stabilire le fiamme si sono sviluppate nel capannone della Rivolta Carmignani in via Italia. Squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco hanno estinto rapidamente l'incendio che aveva interessato un reparto di produzione con macchinari al suo interno. L'incendio non ha coinvolto ulteriori parti del capannone.

Incendio nel capannone della Rivolta Carmignani in via Italia a Macherio

Sul posto sono intervenute tre autopompe, un'autobotte, un'autoscala, un carro soccorso e la vettura del funzionario di guardia, oltre al personale sanitario di AREU.

In serata l'intervento è stato dichiarato sotto controllo e si è proseguito per ultimare le operazioni di bonifica.