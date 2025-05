Rogo in un’azienda di vernici. Fumo, ma esclusi rischi ambientali

Paura tra la notte e le prime luci del giorno di giovedì 8 maggio nella zona industriale di Brescia, dove è scoppiato un vasto incendio in una azienda che produce vernici. I fatti sono accaduti in via Brixia Zust. Una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha oscurato il cielo. Sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, i carabinieri, il 118 e i tecnici di Arpa Brescia. Le fiamme hanno interessato materiali chimici, innescando un rogo di difficile contenimento, che ha richiesto un grande dispiegamento di forze. Nessun ferito o intossicato è stato segnalato.

Per spegnere le fiamme sono servite diverse ore. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica da parte dei pompieri si sono concluse solamente nella giornata di ieri.

Per precauzione, è stata allertata Arpa per valutare l’eventuale presenza di rischi. Le prime indicazioni escludono tuttavia rischi significativi per l’ambiente. La centrale dei vigili del fuoco di Brescia ha comunicato che la situazione è sotto controllo.

Mi.Pr.